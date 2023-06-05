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تراجع أسعار الذهب عالميًا

05 يونيو 2023 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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تراجع أسعار الذهب عالمياً

تشهد أسعار الذهب انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي استفاد من بيانات التوظيف القوية الصادرة مؤخرًا.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 339 ألف وظيفة خلال شهر مايو، وهو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه العدد التوقعات، حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة 190 ألف وظيفة فقط.

وفي ظل هذا السياق، شهدت عقود الذهب الآجلة انخفاضًا بنسبة 0.53%، حيث بلغت قيمتها 1959 دولار للأوقية.

أما العقود الفورية للذهب، فقد تراجعت بنسبة 0.26%، لتصل إلى 1943 دولار للأوقية.

وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2%، ليصل إلى 104.157 نقطة.

المصدر / وكالات
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