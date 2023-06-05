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يبلغ من العمر عامين

استشهاد طفل في رام الله متأثّرًا بإصابته في رام الله

05 يونيو 2023 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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الطفل محمد التميمي (عامان)

استُشهد اليوم الإثنين الطفل محمد هيثم التميمي، الذي يبلغ من العمر عامين، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في بلدة النبي صالح شمال مدينة رام الله.

وكان الطفل التميمي قد أصيب برصاصة في رأسه خلال الإطلاق العشوائي للنيران من قِبل قوات الاحتلال خلال مطاردة شبَّان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية للاحتلال في المنطقة.

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لينقل الطفل بعدها لتلقى العلاج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة، وهو بحالة حرجة وغير مستقرة فيما نقل والده الذي تعرَّض لإصابة في يده إلى أحد مستشفيات رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #استشهاد طفل #احتلال اسرائيلي

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