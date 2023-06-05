"أكاديمية المسيري" تخرّج دبلومة تدريبية في الجغرافيا ‏البشرية والاجتماعية

نظَّمت أكاديمية المسيري للدراسات والتدريب حفل تخرج لطلبة الدبلومة التدريبية "الجغرافيا ‏البشرية والاجتماعية لفلسطينيي 48"، الدفعة الثامنة، مساء السبت 3 حزيران، على منصة ‏zoom‏.

وشهد الاحتفال تَخريج (350) خريجاً وخريجة، بحضور الخريجين وذويهم، ولفيف من الضيوف والمهتمين ‏بالقضية الفلسطينية.‏

وتخلل الاحتفال العديد من الكلمات الترحيبية والمهنئة لجموع الخريجين والخريجات، حيث ‏كان مقدّم الحفل د. محمود الشجراوي أحد أوائل الدبلومة، وكذلك كانت الكلمات للطلبة الحاصلين ‏على المرتبة الأولى، وكان ضيوف الحفل المنشد العالمي د. محمد أبو راتب، والإعلامي الكبير ‏عثمان عثمان. ‏

في كلمة الأكاديمية رحبت مديرة أكاديمية المسيري إسلام العالول بضيوف الحفل ‏والخريجين، من طلبة الأكاديمية بعد أن أتموا متطلبات التخرّج من ‏حضور المحاضرات وتقديم الاختبار أو تنفيذ مشروعات التخرج، وتقدَّمت بالشكر الجزيل للمحاضرين والأكاديميين من الداخل المحتل، الذين حاضروا في هذه الدبلومة، وأثروا الجانب المعرفي فيها.

وأشارت العالول إلى أن الدبلومة ركزت في الجغرافيا البشرية والاجتماعية لفلسطينيي الداخل، وتميَّزت بمشاركة محاضرين من الأكاديميين والمختصين من أهلنا في الداخل، وهو ما انعكس على نوعية هذه الدبلومة، والمحاضرات والمعلومات التي تضمنتها.

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وتطرَّقت إلى الإحصائيات الخاصة بالدبلومة واعتبرتها بأنها مُبشرة وتعطي دافعًا إضافيًا ‏للاستمرار نحو مزيد من التقدّم، حيث إن قرابة 70% من الخريجين من داخل فلسطين، و31% من الخريجين هم طلاب من خارج فلسطين، ‏موزعين على 27 دولة عربية وأجنبية، فيما كان أكثر من نصف الخريجين من الفئة الشابة وهي ‏الفئة التي تعول عليها الأكاديمية في حمل هموم القضية وضمان نقلها من جيل لآخر حتى نيل ‏الحرية.‏

يُذكر أنّ 34% من الخريجين هم من أصحاب التحصيل العلمي العالي، أي حاصلين على ‏درجات الماجستير أو الدكتوراه؛ وكذلك تخرج العشرات من الناشطين والعاملين من أجل فلسطين.‏

وتحدَّث خلال حفل التخريج عدد من الخريجين الحاصلين على المرتبة الأولى، ومنهم الخريجة د. ختام ‏الوصيفي نائب عميد كلية العلوم والمتخصصة بالإلكترونيات الضوئية، حيث وجَّهت في كلمتها ‏الشكر العميق لإدارة أكاديمية المسيري على جهودها المميزة في إدارة معركة الوعي مع الاحتلال ‏الصهيوني.‏

يُشار إلى أنّ أكاديمية المسيري قد نفذت سبعًا من الدبلومات خلال السنتين الماضيتين، وكذلك ‏أطلقت مسابقة بحثية، وأصدرت كتابًا حول التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، كما أنّ عدد ‏منتسبيها يزيد على 5 آلاف منتسب، وعدد خريجيها 2649 خريجاً.‏

ويتزامن حفل تخرج الدبلومة مع الذكرى 75 للنكبة، وبهذه المناسبة أُعلن خلال الحفل عن ‏إطلاق دبلومة جديدة بعنوان (مفاتيح القضية الفلسطيني لمخاطبة المجتمع الغربي)، وهي دبلومة ‏موجهة لمناصري القضية الفلسطينية حول العالم حتى يتمكنوا من مواجهة الفكر الغربي حول ‏فلسطين والاحتلال من خلال امتلاك المعرفة والحقائق، ومجابهة المعلومات الخاطئة التي تنشرها ‏الرواية الصهيونية.‏

المصدر / فلسطين أون لاين