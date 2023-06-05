استعدادات متواصلة لعقد مؤتمر وطني للصحفيين الفلسطينيّين

أعلن الحراك الصحفي النقابي الفلسطيني عن استمرار الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين تحت شعار "معًا لنقابة تمثل الجميع" في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، وذلك بمشاركة واسعة من الصحفيين في قطاع غزة وصحفيي مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وأوضح مصدر مسؤول في الحراك الصحفي أن المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين يهدف للتأكيد على عدم شرعية وقانونية مؤتمر وانتخابات نقابة الصحفيين الهزيلة وما نتج عنهم، وعدم الاعتراف بهم، وإعلاء صوت الصحفيين الذين تمَّ إقصاؤهم عن نقابتهم أمام المجتمع الصحفي المحلي والعربي والدولي.

وتابع في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين تجري على قدم وساق بمشاركة أطر وكتل وشخصيات إعلامية وازنة، وأنه ضمن سلسلة خطوات يعكف الحراك الصحفي على المضي بها في إطار النضال النقابي لانتزاع حق الصحفيين في نقابة مهنية تمثل الجميع دون إقصاء لأحد".

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وذكر الحراك الصحفي النقابي الفلسطيني أن برنامج المؤتمر يتضمن العديد من الفقرات يتقدَّمها تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم والسلام الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الصحافة والعديد من الكلمات من مختلف المناطق والتوجّهات الصحفية.

وحثَّ الحراك الصحفي جميع الصحفيين على المشاركة الفاعلة والحاشدة في فعاليات المؤتمر الوطني للصحفيين ورفض مسرحية انتخابات النقابة واستنساخ المجلس السابق، مؤكداً أن المؤتمر الوطني فرصة لتصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو العمل المهني القائم على قاعدة الشراكة الحقيقية.

المصدر / فلسطين أون لاين