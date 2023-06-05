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اتحاد بيت حانون يتحدَّى أندية قطاع غزة

05 يونيو 2023 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد شادي شبات رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد بيت حانون، أن ناديه يستهدف الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وقال شبات لـ""، أن ناديه رفع شعار المنافسة على اللقب، بعد 4 مواسم على وجوده في دوري الشهرة والأضواء، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل  من أجل جلب درع الدوري لمدينة بيت حانون، وهو حق مشروع لأبناء المدينة.

وأكد شبات، أنه تمَّ تلبية جميع طلبات الجهاز الفني بالتعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم في غزة، وتعزيز جميع مراكز الفريق بأكثر من لاعب، ليكون لدى الفريق دكة بدلاء قوية.

وأضاف شبات، أنه تم التعلّم من الأخطاء السابقة، ولذلك وفّر مجلس الإدارة جميع متطلبات النجاح، حيث بات النادي مستقر ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا، متمنيًا أن يحالف الفريق التوفيق وتحقيق حلم لقب الدوري الممتاز.

وأشار شبات، إلى أن عاملي الأرض والجمهور سيلعبان دورًا في حصد أكبر عدد من النقاط، وهو ما سيركز عليه النادي خلال الموسم القادم.

وكان اتحاد بيت حانون قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع 14 لاعباً وهم: محمود الحبيبي، ومحمد التتري، وسام سلامة، وميمنة الناجي، وهيثم أبو عودة، وفادي عساف، ومحمود سلمي، ويوسف شلدان، وعماد السبع، وأمجد أبو عودة، ومحمد الرواغ، وثائر أبو عبيدة، ومحمد أبو موسى، وربحي شتيوي.

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#اتحاد بيت حانون #شبات

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