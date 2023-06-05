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حريق في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية تسببت فيه طائرة انتحارية

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حريق في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية تسببت فيه طائرة انتحارية

05 يونيو 2023 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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حريق في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في إحدى منشآت الطاقة في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود (جنوب غرب) عبر تلغرام: "إحدى منشآت الطاقة تشتعل في منطقة بيلغورود.. ليس هناك إصابات ولم يحدث انقطاع للتيار الكهربائي عن المستهلكين".

وأضاف: "أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع"، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأشار غلادكوف إلى أن الحريق تسبب فيه، حسب المعلومات الأولية، إلقاء عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار.

وبحسب إعلام روسي، تتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة لغارات مكثفة من قبل أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين.

وبدأت السلطات بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.

المصدر / الأناضول
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