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بالصور مَن هو منفذ عملية العوجا؟ وماذا كتب على فيس بوك بشأن غزة؟

05 يونيو 2023 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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محمد صلاح الجندي المصري منفذ عملية العوجا

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، اسم وهوية منفذ عملية معبر العوجا، صباح السبت الماضي.

وأسفرت العملية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين، وذلك بعد اختراق منفذ العملية "الحدود الإسرائيلية".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن منفذ عملية العوجا هو المجنَّد المصري محمد صلاح (22 عامًا) وينحدر من منطقة عين شمس شرق القاهرة.

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ونشرت الهيئة صورًا لمنفذ العملية، فيما تداولت مواقع وقنوات صورة الجندي المصري.

وحتى اللحظة لم يصدر تعليق رسمي مصري على ما تمَّ الإعلان عنه من منفذ العملية.

وأعرب منفذ عملية العوجا الجندي المصري محمد صلاح على صفحته على فيس بوك، عن تأييده لغزة والمقاومة الفلسطينية، إذ كتب في مايو 2021: "الله يقف مع فلسطين"، بعدما أعاد نشر تدوينة لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس قال فيها: "أمريكا تقف مع (إسرائيل)".

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كما وغرَّد على هاشتاق، مؤيّد لغزة باسم "غزة تحت القصف".

وخدم منفذ عملية العوجا صلاح في قطاع شمال سيناء (العلامة الدولية (47) ، وعرف وسط زملائه بالرسام لهوايته فن الرسم.

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تغريدة الجندي محمد صلاح
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المصدر / فلسطين أون لاين
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