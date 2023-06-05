إطلاق مشروع "بطاقات الأقصى" لتعريف الزائرين بتاريخه

القدس المحتلة-غزة/ نور الدين صالح:

أطلقت مجموعة "روّاد الإبداع" من مدينة الناصرة في الداخل المحتل مشروع "بطاقات التعرف على معالم المسجد الأقصى" الذي يُتيح للزائرين التعرف على المعلومات المتعلقة بمعالم المسجد المبارك وتاريخه.

وأوضح يزن شحادة أحد الأعضاء القائمين على المشروع أن فكرته تعتمد على تثبيت بطاقات معدنية عليها رمز ضوئي "باركود"، يتيح التعرف على معظم معالم المسجد الأقصى بواسطة الهاتف المحمول.

وبيّن أن سلسلة التعرف على معالم الأقصى بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حيث نشرت 4 حلقات تتحدث عن معالم المسجد تختص بأبوابه، لافتًا إلى إنشاء موقع إلكتروني يحتوي معلومات عن معالم الأقصى، منها القباب، والأبواب، والمصاطب، والمحاريب.

وأضاف أنه عند زيارة الأقصى سيكون هناك بطاقة "باركود" موضوعة على جدار كل معلم فيه، وبعد تسليط الهاتف المحمول وعمل المسح الضوئي ستفتح صفحة موقع إلكتروني تتضمن معلومات عن المكان الذي تقف عنده.

وأشار إلى أن الموقع سيتيح للزائرين أيضًا التنقل إلى معلومات عن معالم أخرى، في اللحظة التي يجري فيها فتح الموقع، مؤكدًا أن المشروع لاقى قبولًا كبيرًا من الزائرين للأقصى.

وذكر أن الموقع الإلكتروني يتضمن 50 معلمًا في المسجد الأقصى، ولا يزال يجري العمل على إضافة المزيد من المعالم الموجودة فيه.

وبحسب شحادة، فإن المشروع جاء من أجل تعريف الزائرين الذين يجهلون الكثير من المعلومات حول المعالم التاريخية والتراثية في المسجد الأقصى، مردفًا: "نسعى بهذا المشروع إلى تقوية علاقتنا وحبنا للمسجد الأقصى، وغرس حبه في قلوب أبنائنا".