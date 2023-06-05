إعلان توظيف صادر عن جمعية الزكاة الإسلامية / لجنة زكاة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية:

- مسمى الوظيفة: مدير تنفيذي لجمعية الزكاة الإسلامية – لجنة زكاة غزة.

- الهدف العام للوظيفة: تحقيق أهداف ورسالة جمعية الزكاة الإسلامية من خلال تخطيط وتنظيم سير العمل وإدارة العاملين، الحفاظ على أموال الجمعية والإشراف على توسيع شبكة العلاقات العامة مع المانحين حسب البرامج التي تقدمها الجمعية ووفق رؤيتها.

المؤهلات المطلوبة

- المؤهل العلمي: شهادة جامعية من جامعة معترف بها لا تقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

1- العلاقات العامة الدولية

2- كلية تجارة-انجليزي (محاسبة او إدارة أعمال)

3- كلية الهندسة (مدني/إدارة أعمال أو صناعي/إدارة أعمال).

- الخبرة العملية: خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات، منها (3) سنوات على الأقل في مؤسسات المجتمع المدني.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عاماً.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- القدرات والمهارات:

1- الإلمام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.

2- القدرة على كتابة مقترحات المشاريع.

3- مهارات التنظيم والتخطيط الاستراتيجي والمالي.

4- مهارات القيادة الفعالة.

5- القدرة على إدارة الأزمات والتفاوض في مجالات العمل.

6- يتمتع بعلاقات قوية وطيبة مع الفئات المؤثرة في المجتمع.

7- مهارات عالية في الاتصال والتواصل والقدرة على إقامة وتطوير العلاقات.

8- التحلي بأخلاق العمل وتقبل المساءلة.

9- القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

10- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

11- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

12- القدرة على اعداد خطط التشغيل السنوية وفق الميزانية الموضوعة بحيث تدعم توجهات الجمعية الاستراتيجية.

13- القدرة على تنظيم الإجراءات لتنفيذ الخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.

14- القدرة على ترجمة الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة إلى خطط طويلة وقصيرة الأجل والإشراف على تنفيذها.

15- العمل على تنمية قدرات ومهارات الموظفين وبناء روح العمل كفريق.

16- العمل على تطوير نظم المعلومات وتشجيع استخدام الحاسوب وتطوير مهارات استخدامها لدى العاملين

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التنافس على الوظيفة المذكورة أعلاه ممن تنطيق عليهم الشروط السابقة ارسال الملفات التالية بصيغة PDF على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- الملفات: ( السيرة الذاتية التفصيلية + الشهادة الجامعية وشهادات الخبرة.)

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الاحد الموافق 11/06/2023