روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات الروسية أحبطت هجومًا كبيرًا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا وقتلت مئات من القوات الموالية لكييف.

وأضافت الوزارة في بيان: "إن أوكرانيا شنت هجومها الأحد‭‭ ‬‬باستخدام ست كتائب‭‭ ‬‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "في صباح الرابع من يونيو، شن العدو هجومًا واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك"، مضيفةً: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا من القطاع الأكثر ضعفًا من الجبهة، في اعتقاده. لم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشارت الوزارة إلى أن أن القوات الروسية قتلت 250 من القوات الأوكرانية ودمرت 16 دبابة و3 عربات قتال للمشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".

ونبهت الوزارة إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف كان في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأوكراني.

المصدر / وكالات