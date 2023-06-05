فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحنفي لـ"فلسطين": تجديد "أونروا" "اتفاق الإطار" مع واشنطن يخدم الاحتلال

المعلمة "قنيبي" تبدع في ابتكار إستراتيجيات لجعل الرياضيات مساقًا حياتيًّا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

"الأشغال" بغزة تستعرض واقع عملية الإعمار والفجوة المالية

56 سنة على النكسة.. حينما هزمت (إسرائيل) العرب في 6 أيام

عملية العوجة.. الأسباب والدوافع

المرور: وفاة و3 إصـابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

عملية معبر العوجا تثبت هشاشة منظومة الاحتلال العسكرية والأمنية

عملية معبر العوجا.. الدلالات والتداعيات

الاحتلال يواصل إغلاق بلدة المغيّر شرق رام الله لليوم الـ22

معزول ومحروم من الزيارة

تجديد الاعتقال الإداري للقيادي في "حماس" رأفت ناصيف

05 يونيو 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
...
رأفت ناصيف

جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي في حركة "حماس" الأسير المعزول رأفت ناصيف من طولكرم، لمدة 4 شهور، علماً أنه معتقل منذ يونيو العام الماضي.

جاء ذلك بعد عدة أيام من نقل إدارة السجون للقيادي ناصيف من عزل سجن النقب إلى عزل سجن مجدو، وسط ظروف اعتقالية صعبة.

وإلى جانب العزل تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان الأسير رأفت ناصيف (58 عاماً) من الزيارة منذ أكثر من أربعة أشهر.

اقرأ أيضا: الاحتلال ينقل الأسير القيادي بحركة حماس رأفت ناصيف إلى عزل "مجدو"

واعتقل القيادي ناصيف في يونيو العام الماضي بعد اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته.

وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، جرى تمديدها عدة مرات.

وجاء اعتقال الشيخ ناصيف الأخير بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.

اقرأ أيضا: الاحتلال ينقل الأسير القيادي بحركة حماس رأفت ناصيف إلى عزل "مجدو"

ويعاني ناصيف من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاماً، من ضمنها 13 عاماً في الاعتقال الإداري.

ويعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية والاعتبارية في طولكرم وكان أحد المرشحين في قائمة القدس موعدنا لانتخابات المجلس التشريعي التي تم الغائها.

ويتعمد الاحتلال استهداف القيادي ناصيف بشكل متكرر، عبر الاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #رأفت ناصيف #القيادي ناصيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة