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المرور: وفاة و3 إصـابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

05 يونيو 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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المرور: وفاة و3 إصـابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح يوم الإثنين، وفاة طفل وتسجيل 12 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة في تصريح وصل "": "إن الطفل علي هاني ريحان 9 سنوات تُوفي من جرَّاء صدمه من قِبل تراكتور خلف مركز جباليا البلد بالقرب من المقبرة بالمحافظة".

وأشارت الشرطة إلى توقيف سائق التراكتور وهو (أ،ب)، وحجز التراكتور، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ونبَّهت إلى أن الحوادث التي سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ12 نتج عنها حالة الوفاة و3 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ16 مركبة ومكونات الطريق، من جرَّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حوادث سير #ادارة المرور

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