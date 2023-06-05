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الاحتلال يواصل اغلاق بلدة المغير شرق رام الله لليوم الـ22

05 يونيو 2023 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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جنود للاحتلال يقفون على إحدى مداخل قرية المغير المحاصرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخلَي قرية المغير الرئيسين، شرق رام الله بالضفة المحتلة، لليوم الـ 22 على التوالي.

وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الرئيسين للقرية، ما يتسبَّب بأزمة سير خانقة، وإعاقة لحياة المواطنين، إلى جانب منع المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية.

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ويدفع حصار الاحتلال لقرية المغير، سكانها إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتهدف قوات الاحتلال من هذا الحصار إلى تشكيل حماية للمستوطنين الذين ينتشرون في الأراضي المحيطة بها ويهاجمون المواطنين وممتلكاتهم.

وشنّ بعض هؤلاء المستوطنين هجومًا على القرية في الأيام الماضية وأحرقوا سياراتٍ لمواطنين فيها، بحماية من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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