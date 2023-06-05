قتيلان في الداخل المحتل يرفع عدد الضحايا منذ بداية العام لـ83

قُتل شاب في الأربعينيات من عمره في مدينة قلنسوة في المثلث بالداخل المحتل، مساء الأحد، فيما أُصيب شابَّان بجراح خطيرة على إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جرائم ارتُكبت في مدينة رهط وبلدة عبلين، ليعلن في وقت متأخر عن وفاة الشاب عمر عوالي من عبلين متأثرًا بإصابته.

وأقرّ طاقم طبيّ، وفاة شخص على إثر تعرّضه لإطلاق نار في قلنسوة، إذ لم تفلح محاولات الإبقاء على حياته.

ولفت الطاقم الطبي إلى أنه "لم تظهر على القتيل علامات حياة، وأعلنت وفاته" في المكان، وعُلم أن ضحية جريمة القتل في قلنسوة هو أحمد حازم شريف، وهو متزوج وأب لطفل.

وعُثر على القتيل في سيارته في المدينة، فيما وصلت شرطة الاحتلال مدعية البحث عن المشتبه بهم وفحص الخلفية والظروف.



ووُجدت السيارة التي استقلها منفذو الجريمة، في موقع بالقرب من المدينة، وقد أُضرمت فيها النيران.

وفي عبلين في الجليل، أُصيب الشاب عمر عوالي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، بجراح خطيرة على إثر تعرّضه لإطلاق نار خلال وجوده في صالون للحلاقة في البلدة.

وأعلنت الطواقم الطبية في "رامبام" لاحقًا فشل محاولات إنقاذ حياته وأقرت وفاته.

وفي رهط في النقب، أُصيب شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بجراح خطيرة، على إثر تعرّضه لإطلاق نار في حيّ رقم 3 في المدينة.

ونقل طاقم طبيّ الشاب المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وأمس السبت، قُتل إسماعيل الشمالي، وهو في الأربعينيات من عمره، وأصيب فتى بجروح في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في الرملة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وبجريمة القتل التي ارتُكبت الأحد، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 83 قتيلًا، بينهم 6 نساء وطفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48