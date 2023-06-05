فجر وصباح اليوم.. حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرّقة من الضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرّقة من الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا من قرية المغير شرق رام الله، في حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين.

ووثَّقت المصادر أسماء المعتقلين في القرية وهم: حمد الله أديب النعسان، ونجليه أديب وفضل، ومحمد ثائر أبو عليا، وبدر حسين أبو عليا، وحذيفة جبر أبو عليا، وعفيف أبو عليا ونجله محمد، وأحمد عبد الله أبو عليا، وعوض عبد الفتاح أبو نعيم ونجله فتحي، وسيف هيثم أبو نعيم، ومحمد ياسر الحج محمد، ومحمد النعسان، وعفيف شحادة.

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وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مؤيد السجدي من مخيم عقبة جبر، ومحمد طارق عبدو، وشقيقه محمود من المدينة.

أما في بيت لحم فاعتقلت محمد صابر البدن من تقوع شرق المدينة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت علام كعبي من روجيب شرق المدينة.

وفي طولكرم طالت حملة الاعتقال المحرَّر فؤاد فرحان من دير الغصون.

المصدر / فلسطين أون لاين