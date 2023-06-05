أول تصريح لرئيس نادي شباب رفح الجديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

قال عصام قشطة رئيس نادي شباب رفح المنتخب، أن هدف مجلس الإدارة الجديد تطوير البنية التحتية للنادي، من أجل زيادة مدخولات النادي المالية، وإيجاد موارد ثابتة.

وأكد قشطة، أن الوضع الحالي للنادي يختلف عن السابق، حيث بات بحاجة لمبالغ مالية كبيرة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري، والمنافسة على البطولات، ولذلك سيتم العمل على توفير مشاريع ووضع خطة طويلة المدى.

وأشار قشطة، إلى أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، لترتيب أوراق فريق كرة القدم، بالإضافة لعقد جلسة مع الجماهير لتوعيتها بضرورة التشجيع المثالي ودعم الفريق فقط، لعدم خسارة نقاط في بطولة الدوري القادم.

ووجه قشطة، التحية للمرشحين الذين لم يُحالفهم الحظ بالنجاح في الانتخابات الأخيرة، وتمنى التوفيق لزملائه في مجلس الإدارة الجديد، وأن يحالفهم التوفيق في اتخاذ القرارات الصائبة، مُشيراً إلى أن الجميع كان يتنافس لخدمة نادي شباب رفح.