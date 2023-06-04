الريال يتعادل مع بلباو في ليلة وداع كريم بنزيما

تعادل ريال مدريد في معقله "سانتياغو برنابيو" مع أتلتيك بلباو بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

أخذ الفريق الباسكي الأسبقية بهدف سجله أويهين سانسيت الذي سدد من داخل منطقة جزاء الريال في مناسبة أولى تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قبل أن ترتد الكرة ويتابعها نفس اللاعب داخل الشباك في الدقيقة 49.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 72 لكي يُعدل النتيجة من ركلة جزاء نفذها الفرنسي كريم بنزيما الذي ودع النادي والجماهير الملكية في نهاية المباراة بعد 14 موسما أمضاها بالقميص الأبيض.

ويرحل بنزيما بعد انتهاء عقده مع الريال وعدم توصل الطرفين لاتفاق حول التجديد، في وقت تحدثت عديد التقارير عن عرض خيالي قدمه الاتحاد السعودي للتعاقد مع صاحب الـ 35 عاما.

وبهذا أنهى ريال مدريد موسمه في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، في حين يحتل أتلتيك بلباو المركز الثامن بـ 51 نقطة.

وفي نتائج أخرى سُجلت في نفس التوقيت، تعادل فياريال مع أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما، وانتصر ريال سوسيداد على إشبيلية بهدفين لواحد، وأوساسونا على جيرونا بنفس النتيجة، وتغلب ريال مايوركا على رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة.

المصدر / الأناضول