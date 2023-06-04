فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام سعودي ومصدر خاص: ميسي يوقع لنادي الهلال

مخطط استيطاني لمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم غرب سلفيت

والدة الأسير القسامي معاذ حامد: أحكام الاحتلال لن تفتّ في عضد أسرانا

مواجهات بنابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستوطنين

اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني

الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع كريم بنزيما

نائبة أيرلندية في البرلمان الأوروبي: نحن نبني المدارس في فلسطين و(إسرائيل) تهدمها

بعد فشل الدبلوماسية.. اجتماع سري لقادة كبرى أجهزة المخابرات بالعالم دون روسيا.. ماذا بحثوا؟

بينها 5 عمليات إطلاق نار.. 21 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي ياسر البدرساوي

مخطط استيطاني لمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم غرب سلفيت

04 يونيو 2023 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
...
مخطط استيطاني لمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم غرب سلفيت

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، قرارا يسمح بالاستيلاء على أراض تابعة لبلدات في محافظتي سلفيت وقلقيلية، شمال وشرق الضفة الغربية.

وكشف محافظ سلفيت عبد الله كميل، في بيان مساء اليوم الأحد، أن "المخطط يهدف إلى إقامة منطقة صناعية جديدة باسم "شعار هشومارون" و"ناحال رباح"، على 4 آلاف دونم من أراضي الزاوية الزراعية، وشبكات طرق ومقبرة وأماكن عامة، وتوسعة مستوطنة "القنا" وربطها مع مستوطنة "اورانيت"، إضافة لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وشبكات طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي، في أراضي رافات، ومسحة، وسنيريا التابعة لقلقيلية.

اقرأ أيضا: جيب استيطاني جديد في أبو ديس.. تطويق للأحياء الفلسطينية

ودعا كميل، الأهالي والمزارعين إلى "التواصل مع الجهات الرسمية المختصة ممثلة بالمجالس البلدية والقروية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات القانونية المختلفة، لتقديم الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التهويدية".

وأكد أن ممارسات الاحتلال هذه "تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشيرا إلى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#استيطان #سلفيت #قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة