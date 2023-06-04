مواجهات بنابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستوطنين

أصيب فلسطيني بقنبلة غاز، والعشرات بالاختناق، خلال هجوم للمستوطنين، مساء اليوم الأحد، على قرية "برقة"، شمالي غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب، أنه تعامل مع 23 إصابة، جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي في البلدة.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين تسللت من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين في عدة مناطق من القرية.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة غاز بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فيما هاجم نحو 50 مستوطنا منزلا على أطراف البلدة بالحجارة، وحطموا زجاج ثلاث مركبات.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأراضيهم الزراعية في القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة القريبة من المستوطنات المقامة على أراضيهم، بحماية من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين