اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الاسباني

جرى في العاصمة العراقية بغداد الاحد توقيع عقد شراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الاسباني (لا ليغا) من اجل اطلاق دوري المحترفين للموسم المقبل 2023-2024 التي تهدف ايضا الى تطوير واقع كرة القدم في العراق وتحسين ظروف الاندية.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية التي لم يعلن رسميا عن قيمتها المالية في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووقعها عن الجانب العراقي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم عدنان درجال وعن رابطة الدوري الاسباني خافير تيباس الذي يترأس الرابطة منذ 2013.

وقال درجال "انه يوم تاريخي لكرة القدم في العراق، لم اتوقع ان تكون رابطة الدوري الاسباني شريكا لنا في هذا المشروع الذي لم أتوقع انطلاقه بهذه السرعة لولا دعم رئيس الحكومة".

واضاف درجال موجها شكره الى مسؤولي المحافظات العراقية "يتضمن المشروع انشاء مراكز تخصصية لتطوير كرة القدم في كل محافظة عراقية، ينتظرنا عمل كبير ليعود العراق الى قمة اسيا ".

وتقوم شركات تجارية عراقية كبيرة برعاية هذه الاتفاقية لم يكشف درجال عن الارقام المالية التي تساهم بها هذه الشركات الراعية.

يتضمن العقد المبرم بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الاسباني تطوير المواهب الكروية في البلاد ورعاية الدوري العراقي للمحترفين وتحسين خبرات العاملين في الاندية والمدربين.

من جهته ذكر رئيس رابطة الدوري الاسباني خافير تيباس خلال حفل التوقيع "الجميع سيبذل جهودا كبيرة من اجل انجاح هذا المشروع وهو اكبر من مجرد كرة قدم".

وحسب الاتحاد العراقي تتولى رابطة الدوري الاسباني جميع الاجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الادارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدوري الاسباني في مدريد، فضلا عن قيام الرابطة بتطوير المواهب الكروية في العراق واقامة الدورات للعاملين في مراكز تطوير المواهب.

المصدر / فلسطين اونلاين