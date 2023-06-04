اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني

جرى في العاصمة العراقية بغداد الأحد توقيع عقد شراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) من أجل إطلاق دوري المحترفين للموسم المقبل 2023-2024 التي تهدف أيضا إلى تطوير واقع كرة القدم في العراق وتحسين ظروف الأندية.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية التي لم يعلن رسميًّا عن قيمتها المالية في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووقعها عن الجانب العراقي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم عدنان درجال وعن رابطة الدوري الاسباني خافير تيباس الذي يترأس الرابطة منذ 2013.

وقال درجال "إنه يوم تاريخي لكرة القدم في العراق، لم أتوقع أن تكون رابطة الدوري الإسباني شريكًا لنا في هذا المشروع الذي لم أتوقع انطلاقه بهذه السرعة لولا دعم رئيس الحكومة".

وأضاف درجال موجّهًا شكره إلى مسؤولي المحافظات العراقية "يتضمن المشروع إنشاء مراكز تخصصية لتطوير كرة القدم في كل محافظة عراقية، ينتظرنا عمل كبير ليعود العراق إلى قمة آسيا ".

وتقوم شركات تجارية عراقية كبيرة برعاية هذه الاتفاقية لم يكشف درجال عن الارقام المالية التي تساهم بها هذه الشركات الراعية.

يتضمن العقد المبرم بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني تطوير المواهب الكروية في البلاد ورعاية الدوري العراقي للمحترفين وتحسين خبرات العاملين في الأندية والمدربين.

من جهته ذكر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس خلال حفل التوقيع "الجميع سيبذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح هذا المشروع وهو أكبر من مجرد كرة قدم".

وحسب الاتحاد العراقي تتولى رابطة الدوري الإسباني جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الادارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد، فضلًا عن قيام الرابطة بتطوير المواهب الكروية في العراق وإقامة الدورات للعاملين في مراكز تطوير المواهب.

المصدر / فلسطين اونلاين