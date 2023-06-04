بينها 5 عمليات إطلاق نار.. 21 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 21 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات عدة مع قوات الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير لعبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وتصدي لاعتداءين اثنين من المستوطنين، وتحطيم لإحدى مركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 مناطق بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط، تخللها عمليات إلقاء حجارة، فيما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في عمليتين منفصلتين بجنين، الأولى وقعت قرب حاجز موفودوتان، والثانية قرب حاجز الجلمة العسكري.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة عزون قضاء قلقيلية، وألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية، إضافة إلى اندلاع مواجهات قرب حاجز إيال.

وفي نابلس استهدف مقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز بيت فوريك وفي مخيم بلاطة، بصليات كثيفة من الرصاص، تزامناً مع اندلاع مواجهات شعبية في بيت فوريك تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، إلى جانب استهدافهم بعبوات ناسفة، وذلك خلال اقتحام المخيم واندلاع مواجهات فيه.

واندلعت مواجهات في مسافر يطا وبيت عوا وبيت أمر بالخليل، فيما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في المدينة، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم إحدى مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين