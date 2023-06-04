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إصابة طفلين باعتداءات من جيش الاحتلال والمستوطنين بنابلس والخليل

04 يونيو 2023 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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الطفل محمد التميمي عامين ونصف، والذي يرقد في العناية المكثفة بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله أمس

أصيب طفلان جراء تعرضهما مساء اليوم الأحد لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في محافظتي نابلس والخليل.

وتعرض طفل لعملية دهس من قبل مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وجرى نقل الطفل زين سالم حنني (14 عاماً) إلى أحد المستشفيات بنابلس لتلقي العلاج، فيما اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.

كما أصيب طفل برضوض وكدمات، جراء اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

واعتدى عدد من المستوطنين بالضرب على الطفل أمين محمود حسن داود (6 سنوات) بمنطقة عين البيضة بمسافر يطا، بعد مهاجمتهم عائلته وإخوته أثناء رعيهم أغنامهم في المنطقة المذكورة.

وتواصل مجموعات المستوطنين عمليات ملاحقة رعاة الأغنام والاعتداء عليهم، وتخريب مزروعاتهم، وآبار المياه الخاصة بهم، في مسافر يطا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #نابلس

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