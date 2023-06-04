القوى الوطنية والإسلامية تدين تجديد اتفاق الإطار بين "الأونروا" وأمريكا

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تجديد الاتفاق الإطار للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة بشروطه المجحفة والمنحازة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت لجنة المتابعة في بيان اليوم الأحد أنّ تجديد الاتفاق رضوخ إدارة الوكالة مرةً أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية، محذرةً من خروج الوكالة عن حدود التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة بمساندة اللاجئين الفلسطينيين لنيل حقوقهم السياسية والمدنية وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك.

ودعت القوى إدارة الوكالة للتراجع الفوري عن هذه الخطوة، والمجتمع الدولي للبحث عن حلول للأزمة المالية المصطنعة بعيداً عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح للوكالة.

ودانت كذلك مصادقة محكمة الاحتلال العليا على قرار يقضي بتهجير السكان الفلسطينيين من مناطقهم في مَسافر يطّا، بذريعة أن المنطقة مكان للتدريبات العسكرية، وحذر من تداعيات تطبيق هذا القرار الذي سيكون صاعق تفجير للمنطقة.

وطالبت أبناء شعبنا ومكوناته الوطنية لتصعيد الفعل المقاوم بجميع أشكاله ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

وحذّرت لجنة المتابعة للقوى من استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل مطالبات الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي ينهش السرطان جسده ويتعرض للإهمال الطبي المتعمد. مؤكدة أن شعبنا لن يقبل بأن يستقبل أسراه شهداء.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج فوراً عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين