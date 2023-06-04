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مدة عقد شتيوي مع اتحاد بيت حانون

04 يونيو 2023 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد بيت حانون عن إتمام الصفقة رقم 14 في اطار تعزيز صفوف الفريق تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد، بالتعاقد مع ربحي شتيوي لاعب فريق غزة الرياضي.

الحوانين نجح في إتمام الصفقة بعد ساعات قليلة من حصول اللاعب على ورقة الاستغناء من غزة الرياضي، بعدما دفع مبلغ 14 ألف دولار وتنازل عن مبلغ 1000 دولار من مستحقاته لدى العميد.

انضمام شتيوي للحوانين سيستمر لمدة موسمين بناء على الاتفاق بين الطرفين، ليكون واحدة من أهم الصفقات التي أبرمها الفريق في اطار التحضير للموسم الجديد.

وكان اتحاد بيت حانون قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع 13 لاعباً وهم: محمود الحبيبي، ومحمد التتري، وسام سلامة، وميمنة الناجي، وهيثم أبو عودة، وفادي عساف، ومحمود سلمي، ويوسف شلدان، وعماد السبع، وأمجد أبو عودة، ومحمد الرواغ، وثائر أبو عبيدة، ومحمد أبو موسى.

وكان شتيوي أحد اللاعبين الذين اتفق معهم بلاطة للانتقال للفريق في الموسم القادم، إلا أن صعوبة استصدار تصريح للاعب في الموسم الماضي جعلته يختار وجهته الجديدة، في ظل تشديدات الاحتلال على اصدار تصاريح الانتقال من غزة إلى الضفة.

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#غزة الرياضي #دوري غزة #نادي بيت حانون

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