قرار مهم في أول اجتماع لاتحاد الكرة بعد رحيل أبو سليم

غزة/ وائل الحلبي:

قرر اتحاد كرة القدم إطلاق اسم الراحل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد على بطولة كأس غزة، المقرر أن تنطلق في شهر يوليو القادم.

جاء قرار الاتحاد في الاجتماع الأول الذي يعقده منذ رحيل أبو سليم بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وأدت لوفاته الخميس الفائت، حيث استهل الاتحاد جلسته بقراءة الفاتحة على روحه.

وناقش الاتحاد العديد من الملفات العالقة والتحضيرات الأخيرة للموسم الرياضي الجديد، مشددين على أهمية السير على خطى أبو سليم والحفاظ على نهجه في خدمة الحركة الرياضية.

وقرر الاتحاد إقامة حفل تأبين لأبو سليم بعد مرور 40 يوم على وفاته، تقديرا لمسيرته الرياضية ودوره الهام في الحفاظ عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه على التزامه بالأجندة التي تم الإعلان عنها للموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس غزة يوم 21/7 بمشاركة 28 فريقا حيث ستقام الأدوار الـ32 و الـ16 والـ8 قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى بتاريخ 11/8.