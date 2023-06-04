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سان جيرمان يحسم صفقة ماركو أسينسيو

04 يونيو 2023 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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سان جيرمان يحسم صفقة ماركو أسينسيو

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو، مهاجم ريال مدريد، الذي تأكد رحيله عن صفوف النادي الملكي بصورة رسمية، مع انتهاء عقده في الصيف الراهن.

وذكر الصحفي الإيطالي وخبر سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، بتغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن باريس سان جيرمان اتفق شفهيًا مع ماركو أسينسيو، بانتظار الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

وبين خبير الانتقالات أنه بعد رحيل ماركو أسينسيو عن ريال مدريد، فإن اللاعب يستعد للتوقيع مع باريس سان جيرمان بشكلٍ رسمي، وأن التوقيع سيتم الأسبوع المقبل.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن ماركو أسينسيو صاحب 27 عامًا سيوقع على عقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو/ حزيران، من عام 2027، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

ويسعى باريس سان جيرمان لتعزيز صفوف الفريق في ميركاتو الصيفي، عقب رحيل الإسباني سرخيو راموس، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، وسط توقعات برحيل نجوم آخرين يتقدمهم نيمار جونيو وماركو فيراتي.

وأعلن ريال مدريد خلال وقت سابق رحيل أسينسيو، بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الملكي، لينهي سبع سنوات بالقميص الأبيض ويبدأ مرحلة جديدة خارج إسبانيا، فيما قال أسينسيو عن هذا الأمر: "أحبائي مشجعي ريال مدريد، أخاطبكم بغصة في الحلق وقلب مليء بالمشاعر المختلطة، أود أن أُعبّر عن أعمق امتناني لريال مدريد".

وخاض أسينسيو 50 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع البطولات، وسجل 12 هدفًا وصنع 8 آخرين، ليرفع عدد المباريات التي خاضها مع الفريق الملكي إلى 285 مباراة، محرزًا فيها 61 هدفًا مع صنع 32 آخرين.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #باريس سان جرمان #ماركو أسنسيو

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