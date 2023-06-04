موعد حسم مصير المدرب غالتييه مع باريس سان جيرمان

قال مدرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كريستوف غالتييه السبت إنه "ليس لديه" أي خبر من الإدارة بشأن مستقبله، قبل اجتماع مقرر "في بداية الأسبوع لتقييم" الموسم.

وأكد غاتلييه في معرض رده على سؤال لقناة "كنال بلوس" بشأن مستقبله في وقت أعلنت فيه صحيفة "ليكيب" الرياضية أن سان جرمان ينوي التخلي عن خدماته، أنه ليس لديه علم بذلك.

وقال "رأيت أن هاتفي كان يهتز كثيرًا، لذا تحدثت مع (مدير الكرة البرتغالي) لويس كامبوس خلال النهار، وتم الاتفاق على أن نلتقي في بداية الأسبوع لتقييم الموسم. ثم سنرى ما هي القرارات التي ستتخذها الإدارة".

وجدد غالتييه حماسه على مواصلة مشواره مع نادي العاصمة المرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، وقال "لا يوجد سبب لكي لا أكون (متحمسًا)".

قبل ذلك بدقائق قليلة، تم إطلاق صيحات الاستهجان على المدرب من قبل جزء من جماهير بارك دي برانس خلال الاحتفالات بالفوز باللقب الحادي عشر في تاريخ النادي. غادر المنصة قبل الصورة التذكارية لتخليد الفريق البطل.

وعلَّق غالتييه في مؤتمر صحافي عقب المباراة الاخيرة في الموسم والتي خسرها النادي الباريسي أمام ضيفه كليرمون فيران 2-3، قائلا "عندما يتم تسليم الكأس، فإن ذلك يخص اللاعبين، ومن التواضع السماح للاعبين بالاحتفال والغناء معًا، كما فعلت عندما كنا أبطالًا مع ليل (...)، في غرفة الملابس، كنت مختلفًا".

وأضاف "كان مستوانا متوسطا جدا في النصف الثاني من الموسم حيث خسرنا سبع مرات، أفهم أن هناك خيبة أمل ممزوجة مع فرحة هذا اللقب الحادي عشر. قاومنا حتى النهاية. عندما يكون هناك حب، يمكن أن يكون هناك غضب أيضًا" في إشارة الى استياء الجماهير.

واعترف غالتييه الذي تم تعيينه الصيف الماضي، بأنه عاش موسما معقدا وهو الذي يواجه أيضًا اتهامات بالعنصرية تعود إلى الفترة التي قضاها في نيس.

وأوضح "الآن أنا أعلم كيف يكون الحال أمام محكمة الإعلام. كان هناك القليل جدًا من العطف، وأحيانًا الإهانات، والكلمات غير اللائقة، كان يتعين علي التعامل معها. أنا مقتنع بأنني سأخرج منها أكثر قوة".

وتطرق غالتييه في معرض رده على سؤال بخصوص الأمر الذي ندم عليه هذا الموسم، إلى "إدارة ما بعد كأس العالم، من الواضح أن هناك أشياء يجب تحليلها لأن هذا هو السبب في أننا واجهنا صعوبات وإصابات وفي هذا الصدد يتعين علينا العمل والتطور حتى لا يكون هناك فجوة كهذه من أجل حياة النادي".

المصدر / فلسطين اونلاين