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أول مهمة تدريبية للكابتن أحمد كشكش

04 يونيو 2023 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل الكابتن أحمد كشكش لاتفاق مبدئي لقيادة فريق نادي جمعية الشبان المسلمين بالخليل، في دوري الدرجة الثانية الموسم القادم.

وينتظر كشكش أن يقوم مجلس إدارة الجمعية بابرام الصفقات التي تم التوافق عليها، ليتم توقيع العقد بينهما بشكل رسمي، حيث اتفق الطرفان على ترتيب أوراق الفريق على أمل خطف بطاقة الصعود.

وستكون هذه التجربة التدريبية الأولى لكشكش الذي اعتزل اللعب قبل عشرة أيام، بعد ربع قرن قضاها في ملاعب كرة القدم، تنقل فيها بين ملاعي غزة والضفة الغربية والأردن، وتدرب تحت قيادة عدد من المدربين المحليين والعرب والأجانب.

ويحمل كشكش شهادة تدريب "B"، علما أنه كان لاعبا بارعا وحمل شارة قيادة المنتخب الوطني، كما احترف في صفوف شباب الأردن والوحدات، وتنقل بين أندية الهلال والأمعري وشباب وأهلي الخليل والسموع.

 

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#كشكش #جمعية الشبان المسلمين

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