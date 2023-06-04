مطلوب معلمة للعمل في الجمعية الاسلامية - مخيم جباليا

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الاسلامية - مخيم جباليا تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف معلمة للعمل في رياض الأطفال التابعة للجمعية.

شروط التسجيل

- حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص (تعليم أساسي أو لغة عربية أو رياضيات أو تربية لغة انجليزية) بحيث ألا يقل المعدل عن 80%.

- أن تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال العمل في رياض الأطفال.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

- القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.

- ذات شخصية فاعلة ولديها القدرة على الابتكار والتطوير.

- لديها خبرة في عمل الوسائل التعليمية والاشغال اليدوية.

- حاصلة على شهادة في تدريس القاعدة النورانية - دورة أحكام تأهيلية

- أن تكون من سكان معسكر جباليا.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذللك من خلال الضغط ( هنا )

- يغلق باب التسجيل يوم الاثنين الموافق 13-6-2023 م