ما هي فوائد التين وأضراره؟

غزة/ محمد زقوت

تعتبر شجرة التين من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى في بداية سورة التين: "والتين والزيتون".

فيُعد التين كنزاً من الفوائد‫ ينصح إخصائي التغذية بتناوله، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم عافيته، فهو يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم المهمّين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة ‫العظام عند الأطفال.

وفيما يخص الفيتامينات فيحتوى على فيتامين (A) المهم للمحافظة على النظر وجمال ‫البشرة، وفيتامينات (B) المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين (B7) المعروف ‫باسم "البيوتين" والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر.

وتتميّز ثمرة التين ذات المذاق الحلو بحجمها الصغير القريب من شكل الدمعة، والتي تتعدد ألوان قشرتها إلى الأرجواني والأخضر والأصفر، وكذلك تتعدَّد ألوان لبها المليء بالبذور الصالحة للأكل.

وتمثل القيمة الغذائية لكل 50 غرامًا من التين الطازج على 40 سعرة حرارية ونسبة ماء قرابة 35 غم، بورتين 0.6 غم، ودهون 0.7-0.14 غم، وألياف 0.6-1.1 غم، وكالسيوم 18-38 غم، وفسفور 11-17 غم، وحديد 0.3-2.5 غم، وصوديوم 1.0ملغم، وبوتاسيوم 96 ملغم، وفيتامينات 10-135 I.U.

بشكل عام، يعتبر التين فاكهة صحية ولذيذة تضيف تنوّعًا إلى النظام الغذائي وتقدّم فوائد صحية متعدّدة.

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ويستعرض لكم موقع " " أهم فوائد التين وأضراره على جسم الإنسان، على النحو التالي:

أهم فوائد التين، كالتالي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تعتبر فاكهة التين من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء، بالإضافة إلى منع ارتفاع مستويات السكر بالدم لوجود البوتاسيوم فيه.

الوقاية من سرطان القولون:

يعمل التبين لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف في تطهير وتنقية ونظافة القولون من المواد التي تسبّب السرطان فيه.

خفض الكوليسترول الضار:

يتميز التين باحتوائه على البكتين، وهي ألياف تساعد من خلال ذوبانها في الجهاز الهضمي من امتصاص كرات الكوليسترول وإخراجه من الجسم.

المحافظة على صحة الخلايا:

يحتوي التين على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، وتساهم في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

الحفاظ على صحة القلب والشرايين:

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول التين يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

الحفاظ على صحة الجلد والشعر والعظام:

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساهم التين في تعزيز صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وكذلك الحفاظ على الشعر لاحتوائه على الحديد المساعد في نموه وتقويته.

وفيما يخص حفاظه على صحة العظام وذلك لاحتوائه التين أيضًا على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين (K) وهي من العناصر المهمَّة في نمو العظام وتقويتها ومساهمتهما في الوقاية من هشاشة العظام أيضًا.

من الجيد أن يتمَّ تضمين التين في نظامك الغذائي اليومي كجزء من تنوّع الفواكه والمكونات الغذائية الصحية.

وعلى الرغم من هذه الفوائد المهمَّة والعديدة للتين، لكن يمكن أن يكون للتين بعض الأضرار إذا تمَّ استهلاكه بكميات كبيرة أو في حالة وجود تفاعلات فردية معينة.

إليك أهم أضرار التين على صحة الجسم، كالتالي:

الزيادة في السعرات الحرارية:

يحتوي التين الطازج على سعرات حرارية منخفضة مقارنة بالتين المجفف، ولكن لا بُّد من تناوله بكميات معينة، وذلك في حال كنت تتبع نظامًا غذائيًّا لفقدان الوزن، فيجب أن تتحكم في كمية تناول التين لتجنّب زيادة السعرات الحرارية.

الحساسية:

قد يكون لبعض الأشخاص حساسية تجاه التين، وقد يظهر ذلك على شكل تهيج أو احمرار في الجلد، أو أعراض تحسسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة، فإذا كنت تشعر بأي من هذه الأشياء نتيجة تناول التين، فيجب التوقف عن استهلاكه والتشاور مع الطبيب.

محتوى الأكساليتات:

يحتوي التين على مركب يسمَّى "الأكساليتات"، والذي قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن مثل الحديد.

لذلك، قد يكون هناك احتمالية أن يؤثر تناول كميات كبيرة من التين على مستويات المعادن في الجسم، في هذه الحالة يُنصح بتناول التين بشكل معتدل ومتوازن مع باقي العناصر الغذائية.

تفاعل مع الأدوية:

قد يؤثر تناول التين على امتصاص بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للقلوية، وبعض أدوية الغدة الدرقية.

لذا، إذا كنت تتناول أي أدوية معينة، وخاصة أدوية المميعة للدم لاحتوائه على فيتامين (K) الذي يعتبر مميعًا طبيعيًّا للدم، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من التين.