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جنوح سفينة جديدة في قناة السويس المصرية

04 يونيو 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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سحب سفينة جانحة في قناة السويس (أرشيف)

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان، اليوم الأحد، إنها دفعت بثلاثة زوارق قطر لسحب ناقلة نفط جنحت بعد تعطّل محرّكاتها في أثناء عبورها في القناة.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، أسامة ربيع، قوله إن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة «SEAVIGOUR» التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.

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وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب منتظمة، على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتًا حتى إتمام عملية سحب ناقلة النفط.

والخميس قبل الماضي، جنحت سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، في قناة السويس، وقد تمكنت طواقم الهيئة من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات السفينة.
 

المصدر / وكالات
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