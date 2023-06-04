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لمتابعة الأضرار بفعل الكوارث الطبيعية

الزراعة تأمل تفعيل صندوق درء المخاطر في قطاع غزة

04 يونيو 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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ضرر كبير أصاب مربي الدواجن والطيور بسبب موجة الحر

أعربت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد عن أملها في تفعيل صندوق درء المخاطر، المختص بمتابعة الأضرارالناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريحات صحفية وصلت "": "إن صندوق درء المخاطر أمر مهم وضروري وجوده وتفعيله في قطاع غزة"، لافتاً إلى أنه يعمل بكفاءة عالية في الضفة الغربية.

وأضاف: "إن الوزارة أرسلت قبيل موجة الحر التي أصابت القطاع اليومين الماضيين رسائل مباشرة للمزارعين لضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات لتجنّب أضرار موجة الحر قدر المستطاع"

وأوضح البسيوني أن المزارعين الذين كان لديهم التزام بتوصيات وإرشادات الوزارة والخبرة الكافية قد تفادوا أضرار موجة الحر.

وأردف: "لا تزال طواقمنا تتابع إلى جانب المزارعين عملية متابعة الأضرار وتوثيقها ومن الممكن الانتهاء منها اليوم أو خلال الغد والأضرار محدودة"، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة مع المؤسسات وجميع الجهات الداعمة للقطاع الزراعي من أجل توفير ما يمكن توفيره للمزارعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الزراعة #كوارث طبيعية #صندوق درء المخاطر

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