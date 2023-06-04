"الإعلام الحكومي" يُصرح حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

تقدم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بدعوات النجاح والتوفيق، لطلبة الثانوية العامة 2023، "التوجيهي"، مع قرب انطلاق امتحاناتهم النهائية.

وتنطلق يوم الأربعاء القادم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بمشاركة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة في مختلف الفروع، وتنتهي بتاريخ 6/28 الحالي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي، أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لهذا العرس الوطني، ولإتمام الامتحانات التي يتقدم لها أكثر من 38,800 طالب وطالبة بقطاع غزة.

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ونوه إلى أن وزارة التعليم هيأت 245 قاعة لتقديم الامتحانات، فيما يشارك في عملية المراقبة والتصحيح 8900 من الكوادر التدريسية والإدارية والإشرافية، وتجري عملية التصحيح بمركزي تصحيح في غزة وخان يونس.

وذكر أن مئات من عناصر إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، يشاركون في إنجاح سير الامتحانات بدءًا من حماية القاعات وأوراق الأسئلة والإجابات، مرورا بتأمين قاعات تقديم الامتحانات والانتشار في محيطها، وصولا إلى توفير أجواء عامة مناسبة لأبنائنا الطلبة.

ونوه معروف إلى أن وزارة الصحة تشرف على عمل الوحدات الصحية المتواجدة في كل قاعة من قاعات تقديم الامتحانات، ويتواجد بها طاقم صحي مدرب ومهيأ للتعامل مع أي طارئ يحتاج التعامل طبيا، وتخصيص نقاط محددة لسيارات الإسعاف في خدمة قاعات تقديم الامتحانات على مستوى كل محافظة.

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ودعا الطلبة للالتزام بمحددات الوزارة، والتعاون مع مشرفي قاعات الامتحانات، ونهيب بالمواطنين المساهمة في توفير الأجواء والظروف المناسبة ليتمكن طلابنا من اجتياز هذه الفترة بهدوء واطمئنان.

وأشاد معروف بالجهد المقدم من جميع المؤسسات والطواقم الحكومية، مؤكدا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إتمام هذه الامتحانات بشكل سلس ومنظم يليق بشعبنا العظيم.

المصدر / فلسطين أون لاين