مطلوب أخصائي تحاليل طبية للعمل في مستشفى حيفا الخيري

إعلان توظيف صادر عن مستشفى حيفا الخيري بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة (أخصائي تحاليل طبية) في المستشفى.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص التحاليل الطبية من جامعة معترف بها.

2- أن يتوفر لدى المتقدم للوظيفة شهادة مزاولة المهنة وسارية المفعول.

3- أن يكون لدى المتقدم للوظيفة خبرة سابقة في العمل بالتخصص بمدة لا تقل عن 3 سنوات.

4- التفرغ الكامل والالتزام بساعات العمل الرسمي وتغطية ما يطرأ خارج ساعات العمل الرسمي.

5- يُجيد اللغة الانجليزية كتابة ومحادثة.

6- يُجيد استخدام الحاسوب وبرامجه.

7- القدرة على تحمل ضغط العمل.

8- يُفضل من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- المرفقات المطلوبة (السيرة الذاتية - شهادة المزاولة - شهادة الجامعة - صورة الهوية - صورة شخصية - شهادات خبرة).

- تقدم الطلبات والمرفقات من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/NHfKEYmu31VBhF9T8

- سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي الشروط ومستكمل للبيانات.

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 8/6/2023