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مطلوب أخصائي تحاليل طبية للعمل في مستشفى حيفا الخيري

04 يونيو 2023 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مستشفى حيفا الخيري بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة (أخصائي تحاليل طبية) في المستشفى.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص التحاليل الطبية من جامعة معترف بها.

2- أن يتوفر لدى المتقدم للوظيفة شهادة مزاولة المهنة وسارية المفعول.

3- أن يكون لدى المتقدم للوظيفة خبرة سابقة في العمل بالتخصص بمدة لا تقل عن 3 سنوات.

4- التفرغ الكامل والالتزام بساعات العمل الرسمي وتغطية ما يطرأ خارج ساعات العمل الرسمي.

5- يُجيد اللغة الانجليزية كتابة ومحادثة.

6- يُجيد استخدام الحاسوب وبرامجه.

7- القدرة على تحمل ضغط العمل.

8- يُفضل من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- المرفقات المطلوبة (السيرة الذاتية - شهادة المزاولة - شهادة الجامعة - صورة الهوية - صورة شخصية - شهادات خبرة).

- تقدم الطلبات والمرفقات من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/NHfKEYmu31VBhF9T8

- سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي الشروط ومستكمل للبيانات.

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 8/6/2023

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