نجل القذافي يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في لبنان

بدأ نجل الزعيم الليبي الراحل معمَّر القذافي هنيبعل القذافي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من داخل سجنه في لبنان.

ووفق محامي "القذافي" فإن الأخير ذهب نحو الإضراب احتجاجًا على احتجازه لثمان سنوات من دون محاكمة.

وأفاد محامي الدفاع بول رومانوس بأن حالة "القذافي" الصحية تتدهور، مشيرًا إلى أن الملف ما زال عالقًا أمام المحقّق العدلي اللبناني منذ 8 سنوات.

ويواجه هنيبعل القذافي تهمة الضلوع في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 على الرغم من أنه لم يبلغ الخمس سنوات في ذاك العام.

اقرأ أيضًا: "هآرتس": سيف الإسلام القذافي أقام علاقات مع إسرائيليين قبل 2011

وقال القذافي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحاميه "إنّه بعد تمادي البطش بحقي دون أيّ حسيب وصمّ آذان المؤتمنين الحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعتها مهبّ الريح، أعلنت إضرابي عن الطعام وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي".

وأضاف البيان "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتقالي والادّعاء ضدّي بتهمة لم أقترفها".

وقد اختطف هنيبعل القذافي من سورية عام 2015، وقد حصل على اللجوء السياسي في سورية بعد الإطاحة بحكم أبيه معمَّر وقتله في ليبيا.

وخضع هنيبعل بعد اختطافه في لبنان إلى تحقيق حول ملابسات اختفاء الإمام الصدر، لكنه لم يدلِ بأي معلومات تفيد القضية واكتفى بالقول إن عمره كان سنتين ولم يكن مطلعًا عما جرى في تلك الفترة.

المصدر / وكالات