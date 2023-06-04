وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة داخل المترو.
الوظائف المطلوبة:
1. مساعد شيف
2. موظف مبيعات
3. موظف أمن
4. مساعد بار مان
شروط التسجيل :
1- متفرغ
2- المرونة في أوقات العمل
3- العمر من 20 حتى 35 عاماً
4- سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه يرجى الحضور لمقر مترو ماركت لإجراء المقابلات الشخصية.
- مواعيد المقابلات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/6/2023 وحتى يوم الأربعاء 7/6/2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.
- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض