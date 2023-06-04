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وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market

04 يونيو 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة داخل المترو.

الوظائف المطلوبة:

1. مساعد شيف 

2. موظف مبيعات

3. موظف أمن

4. مساعد بار مان

شروط التسجيل :

1- متفرغ

2- المرونة في أوقات العمل

3- العمر من 20 حتى 35 عاماً

4- سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه يرجى الحضور لمقر مترو ماركت لإجراء المقابلات الشخصية.

- مواعيد المقابلات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/6/2023 وحتى يوم الأربعاء 7/6/2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض

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