وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة داخل المترو.

الوظائف المطلوبة:

1. مساعد شيف

2. موظف مبيعات

3. موظف أمن

4. مساعد بار مان

شروط التسجيل :

1- متفرغ

2- المرونة في أوقات العمل

3- العمر من 20 حتى 35 عاماً

4- سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه يرجى الحضور لمقر مترو ماركت لإجراء المقابلات الشخصية.

- مواعيد المقابلات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/6/2023 وحتى يوم الأربعاء 7/6/2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض