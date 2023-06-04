الشرطة تعلن إتمام ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت الشرطة بغزة، اليوم الأحد، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إتمام ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح الأربعاء المقبل في (232) لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.

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وعبر عن أمله من المواطنين المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.