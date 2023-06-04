قتيل وإصابة خطيرة في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل رجل، في الأربعينيات من عمره، وأصيب فتى بجروح في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في الرملة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار منفصلة ببلدة تل السبع بمنطقة النقب، مساء أمس السبت.

وقالت مصادر محلية، إن القتيل هو إسماعيل الشمالي، حيث قدَّم طاقم طبي عمليات الإنعاش له وهو مصاب، إذ عانى جروحًا حرجة في جسده بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب البالغ متأثرًا بجراحه الحرجة.

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ووصفت حالة المصاب الآخر وهو فتى (16 عامًا) بالمتوسطة، وأحيل على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفي تل السبع، قدَّمت العلاجات الأولية لمصاب (45 عامًا) عانى جروحًا خطيرة في جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لتلقي العلاج.

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وفي أعقاب جريمة القتل، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية 24 مشتبهًا من حي الجواريش بالضلوع في جرائم إطلاق نار في الرملة.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 81 قتيلًا بينهم 6 نساء وطفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين