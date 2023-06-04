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دلياني: الاحتلال يستهدف الأماكن التاريخية في القدس

04 يونيو 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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قلعة القدس التاريخية
القدس المحتلة-غزة/ محمد شويدح:

أكد "التجمّع الوطني المسيحي في القدس" أن حكومة المستوطنين الفاشيَّة تستهدف الأماكن التاريخية في القدس المحتلة عبر التزوير والقيود العسكرية الإسرائيلية.

وشدَّد رئيس التجمّع ديمتري دلياني في تصريح لـ"فلسطين"، على ضرورة مواجهة الرواية الإسرائيلية وكشف زيفها وادّعاءاتها الباطلة. 

وأشار إلى تحويل سلطات الاحتلال "قلعة القدس التاريخية" التي تقع قرب منطقة باب الخليل في البلدة القديمة إلى ما يسمَّى متحف "قلعة داود"، مؤكدًا أن ذلك اعتداء صارخًا على تاريخ المدينة وتزييفًا للوقائع التاريخية.

ولفت إلى تزوير الاحتلال الاسم من "قلعة القدس" أو "باب الخليل" إلى "قلعة داود"، منبّهًا إلى أن الاحتلال تعمَّد اختيار الاسم الأخير للتلميح والإيحاء الكاذب بعلاقته بالقلعة.

وقال: إن دولة الاحتلال "تقوم على محو إرث وجذور وهوية شعب صامد، وإحلال مستوطنين مكانه".

وأكد دلياني أن الاحتلال لن ينجح في تزوير هوية القدس ومقدَّساتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى تضامن دولي مع المدينة المحتلة المدرجة على قائمة التراث العالمي. 

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