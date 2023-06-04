الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية معبر العوجا

كشف الإعلام العبري، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول عملية العوجا، والتي قُتل خلاها 3 جنود إسرائيليين أمس السبت.

ونقل الإعلام العبري، نتائج تحقيق لجيش الاحتلال، أفاد خلاله أن الجندي المصري نفذ العملية لوحده بعدما اجتاز الحدود من معبر طوارئ كان مفتوحًا في المكان ولم يخترق السياج الحدودي أو يتسلَّقه.

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وذكر أنه وفي الأثناء أطلق النار على جنديين دون أن يتمكن الأخيران من إطلاق النار عليه.

ووفق التقديرات الإسرائيلية فإن العملية وقعت بعد الساعة السادسة صباحًا فيما جرى العثور على جثتي الجنديين من الاشتباك الأول عند نحو الساعة التاسعة صباحًا وذلك بعد 5 ساعات من التواصل الأخير معهم.

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ويستدل من التفاصيل، أن الاتصال الأخير بالجنود كان عند الساعة 4:15 فجرًا بعد إحباط محاولة تهريب مخدّرات تبعد 3 كيلومترات عن مكان وقوع العملية، حسبما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "طائرة مسيَّرة رصدت شخصًا اجتاز الحدود بنحو كيلومتر، وذلك من معبر طوارئ في الحدود كان مفتوحًا ولم يتسلَّق على الجدار".

وهاتف وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، مساء السبت وحثَّه على "ضرورة التعاون المشترك في التحقيق بالعملية لمنع عمليات أخرى متقبلًا".

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واتفقا في ختام محادثتهما على التواصل المباشر بينهما من أجل ردع "عمليات إرهابية" في المستقبل وتعزيز العلاقات؛ حسبما جاء في البيان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت تحقيقًا ميدانيًّا مشتركًا مع الجيش المصري بمشاركة مسؤول مصري رفيع، لم يتم تسميته، على الحدود؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلي.

وأجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تحقيقًا ميدانيًّا في مكان وقوع الاشتباك إلى جانب مسؤولين آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين