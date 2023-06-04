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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ودرجات الحرارة حول معدلها العام

04 يونيو 2023 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ودرجات الحرارة حول معدلها العام

قالت دائرة الأرصاد الجوية،: "إن الجو يكون اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ودرجات الحرارة حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا، بارد نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين

الاثنين: يكون الجو صافيًا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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