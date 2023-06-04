جوجل تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي!

أطلقت جوجل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Duet AI في خدمات جوجل وورك سبيس Workspace، بشكل تجريبي لعدد محدود من المستخدمين.

وأعلنت جوجل عن مساعد Duet AI، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2023.

ولايزال Duet AI في المرحلة التجريبية، إذ كانت قد فتحت الباب أمام المستخدمين الراغبين في تجربته للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، بشرط أن يكونوا من مشتركي خدمات جوجل وورك سبيس” المأجورة داخل أمريكا.

ويقدم Duet AI العديد من المميزات الجديدة داخل تطبيقات “جوجل وورك سبيس” المختلفة، التي تشمل المستندات Google Docs، والعروض التقديمية Google Slides، وجداول البيانات Google Sheets، بالإضافة إلى تطبيق محادثات الفيديو Meet، والبريد الإلكتروني Gmail، وغيرها.

ويمكن أن ينفذ المساعد الشخصي Duet AI العديد من المهام المعقدة بضغطة زر، بحسب التطبيق الذي يعمل داخله، على سبيل المثال، يستطيع Duet AI داخل تطبيق العروض التقديمية أن يولد صورًا وخلفياتٍ من الأوامر النصية التي يُدخلها المستخدم، إذ يعمل المساعد الشخصي في لوحة جانبية، تحتوي على مساحة مخصصة لإدخال الأوامر النصية.

كما يمكن اختيار نوع الرسم المُراد، لينتج بعدها من 6 إلى 8 رسومات قابلة للزيادة، عندما يضغط المستخدم على “عرض المزيد”، وعند الوصول إلى الصورة المناسبة، يمكن إدراجها داخل العرض التقديمي مباشرة، كما أوضحت جوجل في تغريدة لها في تويتر.

المصدر / وكالات