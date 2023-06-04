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كم عدد ساعات نوم الرئيس الروسي في اليوم؟

04 يونيو 2023 . الساعة 07:02 بتوقيت القدس
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الرئيس الروسي

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عدد الساعات التي ينامها كل يوم ليحصل على الراحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مؤخرًا مع بعض العائلات الروسية للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية.

وقال بوتين في رد على سؤال وجهه أحد الحضور: "نعم أنا أنام كمعظم الناس، ولكنني وخلافًا لبعض الشخصيات المعروفة أحاول الحفاظ على ممارسة الرياضة، وهذا يساعدني في عملي.. أنا أنام ما بين 6 إلى 7 ساعات يوميًا، وفي الغالب 6 ساعات".

ويتساءل الكثير من الناس عن سرّ حفاظ بوتين على صحته الجسدية والنفسية في ظلّ ضغوطات العمل الكبيرة.

وبدوره، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف كان قد صرح سابقًا بأنه "لا يعلم كيف يحافظ بوتين على عافيته مع مثل هذا النوع من ضغط العمل.

 

المصدر / وكالات
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