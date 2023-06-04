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قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

04 يونيو 2023 . الساعة 02:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت “مخيم نور شمس، واعتلت أسطح المنازل تحت قوة السلاح.

وبحسب مصادر محلية، فإن “قوات الاحتلال تمركزت على مداخل مخيم نور شمس في طولكرم وأغلقتها تمهيدًا لاقتحام المدينة.

فيما تصدت مجموعات المقاومة في المخيم لقوات الاحتلال بالرصاص الكثيف والعبوات محلية الصنع، ما أجبر قوات الاحتلال على الانسحاب.

يُشار إلى أن أعمال المقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة والقدس شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلةً 18 عملصا مقاومًا، أدت لإصابة أحد جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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