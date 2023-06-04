بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الاثنين 5 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.

ودعت عبر بيان مقتضب على صفحتها الإلكترونية، المسافرين إلى التواجد الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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وأكدت على جميع المسافرين ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.



















المصدر / فلسطين أون لاين