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بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الاثنين 5 يونيو

04 يونيو 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.

ودعت عبر بيان مقتضب على صفحتها الإلكترونية، المسافرين إلى التواجد الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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وأكدت على جميع المسافرين ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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