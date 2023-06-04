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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين في شعفاط

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بالفيديو قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين في شعفاط

04 يونيو 2023 . الساعة 01:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين في مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من قنابل الغاز صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع الشباب الثائر بمخيم شعفاط شمال شرقي القدس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين وممتلكاتهم.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين في صفوف المواطنين.

وفي أعقاب المواجهات أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مما أعاق حركة مرور المركبات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي كرم عبيد من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد اعتقل الاحتلال المقدسي عبيد واقتاده إلى جهة مجهولة للتحقيق معه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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