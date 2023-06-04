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تعرف عليه.. وفاة صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش داخل مستشفى!

04 يونيو 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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محمود وهبة

توفي الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بمسجد "توكل" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، على أن تشيع الجنازة إلى مقابر العائلة بطنطا.

وكان وهبة، صاحب أول رسالة دكتوراه تتم مناقشتها داخل مستشفى، وحازت قصته على اهتمام واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعانى وهبة من مرض نادر، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات المصرية، ووجه الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجامعة بتحمل نفقات علاجه.

يذكر أن الراحل كان قد حصل على درجة الدكتوراة في الإحصاء، وقد ناقشته اللجنة المنوطة بذلك في أثناء تواجده بالمستشفى، وكان ذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر.

المصدر / وكالات
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#محمود وهبة #رسالة دكتوراة #طنطا

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