بالأسماء.. أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، كما عيَّن جودت يلماز، نائبًا لرئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أردوغان عيَّن رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، وزيرا للخارجية، ومحمد أوز حسكي، وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار، وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، ووالي إسطنبول، علي يرلي قايا، وزيرًا للداخلية.

كما عين أردوغان يوسف تكين، وزيرًا للتربية الوطنية، وقائد أركان الجيش، يشار غولار، وزيرًا للدفاع، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، محمد شيمشك، وزيرًا للخزانة والمالية، ومحمد فاتح قجر، وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي، وزيرًا للزراعة والغابات.

كذلك، عين الرئيس التركي عمر بولات، وزيرًا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو، وزيرًا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك، وزيرًا للشباب والرياضة.

وأبقى أردوغان على وزيرًا الصحة فخر الدين قوجا.







أردوغان يؤدي اليمن الدستورية

وأدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لمدة 5 سنوات مقبلة، تنتهي في 2028، وذلك بعد أن تمكن الأسبوع الماضي، من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو بـ 52% من أصوات الناخبين.

وقال الرئيس التركي، في كلمة عقب أداء اليمين: "لن نتنازل أبدًا عن حقوق تركيا والشعب التركي".

المصدر / وكالات