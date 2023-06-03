"التعاون الإسلامي" تدين إقامة 6 بؤر استيطانية في "مسافر يطا"

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة "مسافر يطا"، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت "التعاون" في بيان مساء اليوم السبت، أن "سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية؛ بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016".

وأكدت ضرورة مساءلة ومحاسبة (إسرائيل)، عن هذه الجريمة التي "تشكّل امتدادا لانتهاكاتها وجرائمها المستمرة، وفي مقدمتها الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والتهجير القسري".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت الخميس، بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في "مسافر يطا"، بعد أن صادقت محكمة الاحتلال العليا، على طرد السكان الفلسطينيين منها، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي.

المصدر / وكالات